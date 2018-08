Une famille obligée de vivre dans trois endroits différents faute de logement assez grand

Devant l’incapacité du conseil municipal à trouver un endroit pouvant tous les accueillir, les Hussains sont contraints de vivre dans trois logements séparés.

La famille Hussains se retrouve désormais séparée. Après avoir été expulsée illégalement de chez elle suite à de graves fuites et des pannes électriques celle-ci est aujourd’hui obligée de vivre dans trois logements différents. Le conseil municipale de Birmingham n’a en effet pas réussi à trouver une maison de six chambres permettant d’accueillir les onze membres de la famille. Du coup, Simone, Ansar et leurs neuf enfants vivent actuellement à l’hôtel, séparément.

« Je pleure presque tout le temps maintenant », explique la mère de 39 ans à Metro.uk qui rajoute être sans logement depuis près de trois mois maintenant. Après avoir été trimballés de droite à gauche, les Hussains espéraient pouvoir aménager dans leur logement fin août, une date qui a encore été repoussée à la fin du mois de septembre.

« Ils sont actuellement inscrits au registre du logement au rang des priorités les plus élevées. Cependant, il y a très peu de propriétés de six chambres disponibles. On leur a conseillé de faire des offres de manière proactive et réaliste. Nous continueront à soutenir la famille Hussains jusqu’à ce qu’un logement permanent soit trouvé », a réagi le conseil municipal. Celui-ci a tenu à rappeler que les hôtels n’étaient utilisés que « lorsque toutes les options de logement étaient épuisées » et qu’il réfléchissait afin de travailler avec des partenaires de la ville pour débloquer de nouvelles options de logement.