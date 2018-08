Découvertes MiNT : Petites musiques de l’été 2018 (S01E06)

Votre compil hebdomadaire de suggestions passe par Gand, Lille et London. Le retour de Bony King of Nowhere, l’émergence de III Vagues et la brit claque de la semaine, YONAKA.

The Bony King of Nowhere – Every Road

FB : @TheBonyKingOfNowhere

He’s back, avec ce titre de noblesse un peu étrange, qui n’est autre que le nom de scène original de Bram VANPARYS, électron libre de la musique belge depuis bientôt 10 ans. On le verra au Botanique à Bruxelles le vendredi 12 octobre prochain. Une histoire pop rock comme on les imagine (et on les rêve) : il enregistre ses premières démo brutes dans une caravane. Le 28 septembre sort Silent Days, avec déjà deux singles tombés du camion : Like Lovers Do et Every Road. Splendide !

III Vagues – Sans Le Dire à Personne

FB : @TroisVagues

Cours de prononciation tout d’abord. Le groupe répondu au nom de Trois Vagues. Ils sont de Lille. Jérôme et Perrine sont un duo à la scène, un couple dans la vie. Jérôme est parolier. d’Inaya à Dua Lipa jusqu’à Mpokora (sans commentaire). III Vagues vient de signer chez SpaceParty. Désormais en bonne compagnie aux côtés de Franz Ferdinand.

Leur son répond lui à une alchimie intéressante sur papier : des fondements électroniques mêlés à des guitares électriques dans un mélange qui refuse de s’inscrire dans la case « variétés » sans non plus en renier les codes. Leur ambition ? Faire de la pop, mais alternative. Et le pari est réussi avec Sans le Dire à Personne. Les III Vagues préparent actuellement des scènes, du contenu pour leur chaîne Youtube et pourquoi pas un clip pour ce single. On s’en voudrait tout de même d’avoir exclu le 3e larron de l’histoire, Manu Simoens, à qui on doit les riffs de guitare. Pas parce que son nom lui donne un petit accent belge. Pas non plus parce qu’il est plutôt (très) agréable à regarder. Juste parce les guitares

Leur dernier single, Sans le Dire à Personne, est sorti fin mai. En streaming partout autour de vous. En partance pour Youtube dès que le clip sera finalisé.

YONAKA – Waves

FB : @weareYONAKA

Souvenir encore tout frais du Pukkelpop 2018, puisqu’ils se sont produits ce jeudi 16 août. Yonaka, groupe de rock objectivement britannique mené avec poigne par Theresa Jarvis. NME dit d’eux qu’ils sont aujourd’hui l’un des groupes les plus singuliers de leur génération. Attirés par le potentiel, nos confrères de BBC Radio 1 ont permis au groupe de Jarvis de sortir des cercles d’initiés pour se faire remarquer aux quatre coins de l’heure, notamment à Eurosonic en janvier dernier. L’antidote absolu à la morosité des jours derniers. Teach Me To Fight, leur EP, sort ce vendredi. Avec distinction.

La découverte musicale de MiNT, tous les matins de la semaine à 11h30 et 18h30 sur mint.be/player. Tout l’été, 8 groupes du terroir à découvrir. Après Ladylo, rendez-vous avec Behind the Pines.