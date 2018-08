WTA Cincinnati – Kiki Bertens bat Simona Halep en finale

La Néerlandaise Kiki Bertens, 17e mondiale, a remporté dimanche le tournoi de tennis WTA Premier de Cincinnati, aux Etats-Unis. Elle s’est imposée en trois sets 2-6, 7-6 (8/6) et 6-2 en 2 heures et 5 minutes face à la numéro un mondiale, la Roumaine Simona Halep, en finale de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 2.874.299 dollars. Kiki Bertens, 26 ans, a enlevé le 6e titre de sa carrière, le second en 2018 après Charleston. Elle disputait dans l’Ohio sa 8e finale sur le circuit, la première sur une autre surface que la terre battue.

Simona Halep s’incline pour une 3e fois en finale à Cincinnati après 2015 et 2017. Son compteur reste bloqué à 18 titres, dont trois cette saison (Shenzhen, Roland-Garros et Montréal la semaine dernière).

Source: Belga