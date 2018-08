WEC – Six Heures de Silverstone: Maxime Martin 5e en GTE Pro, victoire d’Alonso au général

Maxime Martin (Aston Martin) a terminé les Six Heures de Silverstone, en Angleterre, à la cinquième position dans la catégorie GTE Prom dimanche. Fernando Alonso (Toyota) a remporté sa troisième victoire au classement général cette saison. Jamais en mesure de revendiquer un bon résultat aux Six Heures de Spa-Francorchamps et aux 24 Heures du Mans, Maxime Martin (Aston Martin) est enfin parvenu à décrocher un top 5 à Silverstone dans la très compétitive catégorie GTE Pro. Un résultat encourageant mais peut-être pas encore entièrement satisfaisant. Car Maxime Martin et son équipier Alexander Lynn (G-B) étaient parvenus à signer le deuxième temps en qualifications. Une performance qui ne s’est pas confirmée en course, puisque l’Aston Martin semble être un cran en-dessous en performance en rythme de course par rapport à ses concurrentes. Mais la marque britannique a clairement fait un pas en avant après deux premières courses très difficiles.

Au classement général, Toyota poursuit sa domination avec un nouveau doublé. Le futur retraité de la F1 Fernando Alonso (Esp), et ses équipiers Sébastien Buemi (Sui) et Kazuki Nakajima (Jap), réalisent un début de saison parfait avec une troisième victoire en trois courses.

En GTE Pro, c’est la Ferrari de Pier Guidi/Calado (Ita – G-B) qui s’est imposée. Victoire de l’Oreca de Tung/Aubry/Richelmi (Chi-Fra-Mon) en LMP2 et de la Porsche de Ried/Andlauer/Campbell (All-Fra-Aus) en GTE Am.

La prochaine épreuve aura lieu le 14 octobre à Fuji, au Japon.

Source: Belga