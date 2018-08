Une édition record pour les Scottish Days: 9.000 personnes d’après les organisateurs

La troisième édition des Scottish Days s’est clôturée dimanche soir à la ferme d’Hougoumont (Braine-l’Alleud). La réputation acquise progressivement par l’événement et le beau temps du week-end ont permis aux organisateurs d’enregistrer un nouveau record de fréquentation. D’après les premiers chiffres communiqués, au moins 9.000 personnes sont passés ce week-end par la ferme d’Hougoumont. Quant à la tenue d’une prochaine édition, tout dépendra du nouveau gestionnaire privé auquel la Région wallonne confiera la gestion touristique du site de la bataille de Waterloo. La ferme d’Hougoumont fait en effet partie des pôles touristiques principaux du champ de bataille aux côtés de la Butte du Lion, du Mémorial 1815 ou encore du Panorama. L’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 assure la gestion touristique du site depuis le Bicentenaire de 2015 mais ses responsables ont toujours considéré que ce n’était pas leur « vrai » métier, et la Région wallonne a lancé une procédure afin de désigner un exploitant privé spécialisé pour valoriser au mieux ces infrastructures qui resteront des propriétés publiques.

L’organisateur des Scottish Days, lui, est en tout cas preneur d’une nouvelle édition. Ces 9.000 spectateurs de ce week-end constituent un nouveau record de fréquentation et les premiers échos tant du public que des partenaires de l’événement sont positifs. Le public a même eu droit dimanche après-midi à un petit concert surprise: le chanteur français Francis Lalanne est venu interpréter sur scène un répertoire celtique.

« C’était formidable, tout le monde est enchanté. Je ne cherche pas forcément à attirer un maximum de monde: je veux surtout que le public soit content et à ce niveau, cette édition est un succès total, comme on l’espérait. On devra sans doute réfléchir pour ajouter des navettes supplémentaires vers le site mais c’est la rançon du succès. Au niveau de la sécurité ou des secours, à part quelques piqûres de guêpe, il n’y a eu aucun problème », se réjouissait dimanche soir l’organisateur, Cédric Monnoye.

Source: Belga