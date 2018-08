Serie A – Cristiano Ronaldo a cassé le nez de Stefano Sorrentino, le gardien du Chievo Vérone

Stefano Sorrentino, 39 ans, le gardien du Chievo Vérone, se souviendra de son premier duel avec Cristiano Ronaldo, la nouvelle star de la Juventus et du Calcio. Malgré la défaite, 2-3, il a certes (brillamment) tenu en échec le quintuple Ballon d’Or portugais. Mais un terrible choc avec le genou du meilleur artilleur de la Planète Foot l’a contraint de quittter le terrain à la 87e minute. Le score était alors de deux partout. Le verdict des médecins de l’hôpital Borgo Trento: fracture du nez et traumatismes à l’épaule gauche et aux cervicales.

Il ne sait même pas que Mario Mandzukic a marqué un but (annulé suite à l’intervention du VAR), puis que Federico Bernardeschi a finalement fait plier son équipe dans le temps additionnel.

Sorrentino a passé la nuit à l’hôpital, mais a pu rentrer chez lui dimanche.

