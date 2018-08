Quelque 170 jeunes belges postulent dimanche pour voler sur Emirates

Environ 170 personnes participent ce dimanche à la journée de recrutement pour du personnel de cabine organisée par la compagnie aérienne Emirates à l’hôtel Renaissance à Bruxelles. Les filles et garçons avaient pour consigne de venir habillés, coiffés et maquillés comme le personnel de cabine se doit d’être. Ces jeunes étaient particulièrement enthousiastes à l’idée de bénéficier de cette opportunité d’emploi. « C’est un job de rêve », juge Jonathan (21 ans). « On rêve tous d’avoir l’opportunité de voyager régulièrement et de rencontrer des gens ».

Les jeunes restent cependant conscients des difficultés de l’emploi et des horaires particuliers, mais ils sont nombreux à remarquer que les conditions de travail chez Emirates sont plus favorables qu’ailleurs.

« Emirates fait partie des entreprises aériennes qui connaissent une croissance particulièrement rapide dans le monde entier », fait valoir Hasna El Quarrouni (24 ans), une des candidates. « Je pense que c’est une des meilleures compagnies au niveau de la qualité du service aux clients. Ce serait un honneur de travailler pour eux. Je suis marocaine et c’est quand même une fierté de voir une compagnie d’un pays musulman si ouverte d’esprit. Tout le monde peut postuler et ils recrutent avec les Opendays partout dans le monde ».

Le personnel de cabine travaille depuis Dubai. Parmi les avantages promis aux futurs employés, Emirates avance l’exonération fiscale, un logement partagé gratuit et la gratuité du transport domicile-travail. Le salaire est en moyenne de 2.115 euros par mois. La compagnie compte déjà une centaine de pilotes et 80 membres du personnel de cabine belges.

