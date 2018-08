Pukkelpop – Kendrick Lamar clôt la 33e édition du Pukkelpop

La 33e édition du festival de musique Pukkelpop a pris fin samedi soir. Pour son dernier jour, l’événement a attiré les foules avec les concerts de J. Bernardt, Bazart, Imagine Dragons et Kendrick Lamar entre autres. L’organisation a annoncé du changement pour l’année prochaine: le festival débutera le jeudi et non plus le mercredi et se finira le dimanche. C’est le rappeur californien Kendrick Lamar qui a eu l’honneur de clore en beauté l’édition 2018 du festival Pukkelpop. Il s’est produit samedi sur la Main Stage, après les prestations de J. Bernardt, Bazart et Imagine Dragons notamment.

Les amateurs de musique électronique n’ont pas été en reste puisque Tiga, Justice et Kölsch étaient également à l’affiche.

Les fêtards invétérés se sont ensuite retrouvés dans la Boiler Room ou au Castello où Michael Midnight d’un côté et Bram Willems de l’autre ont mis le feu sur le dancefloor jusqu’aux petites heures du matin.

Le festival Pukkelpop se déroulera l’année prochaine du jeudi 15 août au dimanche 18 août inclus, mettant dès lors un terme à la traditionnelle ouverture le mercredi. « Nous essayons de nous réinventer encore et encore. Le Pukkelpop est le festival de l’expérimentation par excellence, dans tous les domaines et donc pourquoi pas également sur son calendrier? », a déclaré l’organisateur du festival Chokri Mahassine. « Par ailleurs, le jeudi tombe le 15 août et sera donc un jour férié, ce qui est idéal pour se faire un merveilleux week-end prolongé à Kiewit. »

Source: Belga