Manchester City et Kompany cartonnent malgré l’absence de De Bruyne

L’absence de Kevin De Bruyne, blessé au genou et indisponible pendant environ 3 mois, n’a pas affecté Manchester City dimanche après-midi pour la réception de Huddersfield lors de la deuxième journée de Premier League. Les Citizens, avec Vincent Kompany présent 90 minutes, se sont imposés facilement 6-1 et enregistrent un bon six sur six. C’est le meilleur buteur de l’histoire du club, l’Argentin Sergio Agüero qui a une nouvelle fois assuré le show avec un triplé (25e, 35e et 75e). Le Brésilien Gabriel Jesus (31e), l’Espagnol David Silva (48e) et un but contre son camp du Néerlandais Terence Kongolo ont alourdi la marque alors que le Slovène Jon Stankovic a sauvé l’honneur pour Huddersfield. Laurent Depoitre est monté à la pause pour tenter d’amener du poids à l’attaque des ‘Terriers’ mais n’a su se montrer incisif. Isaac Mbenza est pour sa part resté sur le banc.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Watford a dominé Burnley 1-3 grâce à Gray (3e), Deeney (48e) et Hughes (51e). Burnley, toujours privé de Steven Defour, avait momentanément égalisé via Tarkowski (6e). Dans les rangs de Watford, Christian Kabasele a disputé toute la rencontre.

Au classement, Watford et Manchester City réussissent donc le sans faute et rejoignent Chelsea, Tottenham et Bournemouth au premier rang. Burnley est 14e avec un point alors que Huddersfield est dernier avec zéro point.

