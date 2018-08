Les Belges à l’étranger – Thorgan Hazard auteur d’un triplé au premier tour de la Coupe d’Allemand avec ‘Gladbach

Thorgan Hazard a participé à la fête du Borussia Mönchengladbach, vainqueur 1-11 dimanche au premier tour de la Coupe d’Allemagne face à Hastedt (D5). Pour ses premières minutes de la saison en match officiel, le Diable Rouge s’est offert un triplé en ouvrant le socre sur penalty (2e) avant d’inscrire les sixième et onzième buts des siens (42e et 84e). Hazard est resté toute la rencontre sur la pelouse et a également délivré un assist à Alassane Plea (8e), lui aussi auteur d’un triplé au même titre que Hazard et Raffael.

Source: Belga