Les Belges à l’étranger – Manchester United battu à Brighton malgré un but de Lukaku, Iseka marque avec Toulouse

Premier coup d’arrêt pour Manchester United dans cette saison 2018-2019 de Premier League. Vainqueurs lors de la première journée, les Red Devils n’ont pas récidivé lors de la deuxième et se sont même inclinés 3-2 sur la pelouse de Brighton&Hove Albion. Romelu Lukaku a disputé toute la rencontre et inscrit le premier but des siens alors que Marouane Fellaini est monté à l’heure de jeu et obtenu un penalty dans les arrêts de jeu. L’équipe de José Mourinho a payé au prix fort les distractions de sa défense peu avant la demi-heure de jeu. Une belle action collective a d’abord libéré Glenn Murray dans le dos de Lindelöf (25e) avant que Shane Duffy ne rabatte dans le but un ballon errant dans le rectangle (27e).

La réaction mancunienne ne s’est pas fait attendre avec le 2-1 signé Lukaku de la tête dans le petit rectangle. Mais Manchester United s’est rapidement tiré une balle dans le pied en concédant un penalty avant la pause suite à une faute grossière de Bailly. Une occasion que Pascal Gross n’a pas laissé passer en redonnant une avance de deux buts aux siens avant la pause (44e).

Le plus dur était fait pour Brighton qui s’est contenté de résister aux assauts des Red Devils en deuxième période, notamment grâce à un bon Matthew Ryan dans les cages. Un penalty obtenu dans les arrêts de jeu pour une faute sur Fellaini a permis a Paul Pogba de réduire l’écart (90e+5) mais pas de relancer son équipe.

Au classement Brighton et Manchester se suivent à la 10 et 11e place avec trois points chacun.

– FRANCE –

Transféré de Zulte Waregem à Toulouse cet été, Aaron Leya Iseka a trouvé le chemin des filets pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant belge a ouvert le score face à Bordeaux d’un joli lob juste avant la pause (44e). L’ancien standarman Mathieu Dossevi a ensuite offert la victoire aux Toulousains (67e) alors que François Kamano avait égalisé provisoirement (50e). Toulouse enregistre ainsi ses 3 premiers points de la saison après la défaite 4-0 contre Marseille en ouverture de championnat.

Source: Belga