Les Belges à l’étranger – Eden Hazard confirme qu’il restera à Chelsea cette saison

Eden Hazard a confirmé qu’il ne quitterait pas Chelsea cet été, samedi dans une interview accordée à RMC Sport. « Je suis bien ici, on verra ce qu’il se passe dans un an ou deux », a déclaré le capitaine des Diables Rouges. Courtisé par le Real Madrid, sa destination favorite, Hazard ne bougera donc pas dans l’immédiat. « Partir cette année? Non, je ne partirai pas. Tout le monde sait ce que j’ai dit après la Coupe du monde mais je suis heureux ici », a répondu le Diable en évoquant ses envies de départ pour Madrid.

« La période des transferts (entrants) pour les clubs anglais est terminée. Ce serait stupide de me vendre en sachant qu’ils ne pourraient pas recruter pour me remplacer. »

Eden Hazard est sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2020.

Source: Belga