La police recherche un homme de 36 ans nécessitant une aide médicale urgente

La police est à la recherche de Wouter Christiaens, un homme âgé de 36 ans porté disparu depuis samedi matin qui a besoin d’une aide médicale urgente. Un avis de recherche a été diffusé à la demande du parquet de Flandre orientale, section Termonde. Wouter Christiaens a quitté, samedi matin aux alentours de 10h00, l’habitation de ses parents située à la Bekelstraat à Saint-Nicolas. Depuis lors, il ne s’est plus manifesté.

Wouter mesure 1m68 et est de corpulence maigre. Il a les cheveux brun clair, les yeux brun foncé et porte des tatouages sur le bas des jambes et les avant-bras (un poignard sur un bras). Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un jean gris foncé, de chaussures de sport blanches et d’un T-shirt de couleur inconnue.

Il est demandé à Wouter de se signaler auprès de sa famille ou de la police.

Toute personne disposant d’informations à propos de cette personne est par ailleurs invitée à appeler la police au numéro de téléphone gratuit 0800/30.300

Source: Belga