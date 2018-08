La Foire du Midi 2018 se referme sur la fréquentation de 1,5 millions de visiteurs

La 138e édition de la Foire du Midi se referme ce dimanche. Environ 1,5 million de personnes s’y sont rendues depuis son ouverture le samedi 14 juillet, selon l’estimation communiquée dimanche par Patrick de Corte, président de l’Union professionnelle des Forains bruxellois. Il n’y a eu aucun incident notable. Avec les attentats de 2016, les chiffres avaient quelque peu baissé, mais cette année la Foire du Midi confirme un retour à sa fréquentation habituelle qui avoisine les 1,5 millions de visiteurs. « Le temps était presque parfait », remarque Patrick de Corte. « Il a fait juste un peu trop chaud à un moment, mais on n’a pas vraiment eu de pluie. Les 20 et 21 juillet ont très bien donné et aujourd’hui aussi. Le dernier jour est le meilleur jour de la foire pour beaucoup de forains parce que c’est une journée à tarifs réduits et le temps est en plus magnifique ! Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid ».

Il remarque que le parrain de cette édition, l’acteur belgo-marocain Mourade Zeguendi, a été très présent, notamment pour la journée des enfants malades le 2 août. Des Schtroumpfs de la « Schtroumpf Expérience » étaient également aux côtés des quelque 150 jeunes encadrés par des associations médicales.

Des joueurs du club de football molenbeekois RWDM sont également venus sur la foire début août pour se mêler aux visiteurs.

Plus de 130 attractions étaient réparties sur une allée de 2 km entre la Porte de Hal et la Porte d’Anderlecht. « Top of the World », l’attraction-phare de cette édition, a envoyé les visiteurs à plus de 60 mètres de haut.

