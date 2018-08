Indycar – Le Canadien Robert Wickens victime d’un violent accident à Pocono

Le Canadien Robert Wickens a été victime d’une très violente sortie de piste lors de la manche d’Indycar à Pocono, dimanche aux États-Unis. Il a été évacué conscient vers l’hôpital le plus proche. Robert Wickens était en lutte avec l’Américain Ryan Hunter-Reay lorsqu’il s’est accrochagé avec celui-ci au 7e tour de la course. Le Canadien a décollé et percuté très violement les grillages de protection. Lors d’un point presse, l’Indycar a confirmé qu’il avait été transporté conscient et alerte vers l’hôpital le plus proche. La course a été interrompue, le temps d’évacuer l’infortuné pilote canadien et de réparer les grillages.

Le Japonais Takuma Sato, le Brésilien Pietro Fittipaldi et le Canadien James Hinchcliffe ont également été impliqués dans l’accident. Ces pilotes, ainsi que Ryan Hunter-Reay, sont passés par le centre médical du circuit après être sortis de leurs voitures par leurs propres moyens.

Source: Belga