Euro de roller – Vosté et Tas ramènent trois médailles d’or à la Belgique

Mathias Vosté et Sandrine Tas ont permis à la Belgique de décrocher deux médailles d’or dimanche lors des championnats d’Europe de roller à Ostende. Les deux Belges se sont imposés sur la même distance, le 1000m. Tas a en outre été sacrée avec l’équipe belge de poursuite féminine en compagnie de Anke Vos et Stien Vanhoutte.

Aussi bien Vosté que Tas se sont imposés de justesse sur le 1000m respectivement devant le Portugais Diogo Marreiro et l’Italienne Francesca Lollobrigida.

En piste moins d’une heure plus tard, Tas a su reprendre son souffle pour emmener les poursuiteuses vers la victoire. Cette fois-ci, la championne belge a pu s’imposer avec une avance plus importante, une nouvelle fois devant Lollobrigida, au terme des trois kilomètres prévus.

L’équipe masculine a pour sa part été disqualifiée et n’a pas pu alimenter ultérieurement un tableau des médailles où la Belgique fait bonne figure avec onze breloques : cinq en or, deux en argent et trois de bronze.

Lundi, les patineurs bénéficieront d’une journée de repos avant de passer aux épreuves sur route. Jeudi , ces championnats d’Europe se termineront par un marathon dans le centre-ville d’Ostende avec comme grand protagoniste le tenant du titre Bart Swings.

Source: Belga