David Goffin déclare forfait pour Winston-Salem

David Goffin a déclaré forfait pour le tournoi ATP de Winston-Salem, ont annoncé dimanche les organisateurs de cette épreuve sur surface dure qui se déroule du 19 au 26 août, une semaine avant l’US Open. Le Liégeois, 11e mondial, était la tête de série N.1 de ce tournoi doté de 691.415 dollars. C’est l’Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 13) qui hérite de ce statut. Le forfait de David Goffin n’est pas vraiment une surprise. Blessé à l’épaule, le numéro un belge a abandonné dans sa demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Roger Federer (ATP 2) samedi.

« Cela fait quelques jours que je ressentais une douleur », explique David Goffin, « et vendredi, à la fin de mon match contre Del Potro (NdlR : en quart de finale), elle s’est fait plus vive. J’avais dû disputer deux matches la même journée et j’avais mal au bras. Je sentais que cela venait de l’épaule et que cela irradiait vers le coude. J’ai estimé qu’il était trop dangereux de continuer, car la douleur se faisait à nouveau sentir. J’ai donc décidé d’arrêter. Je ne pense pas que ce sera un problème pour l’US Open. On verra avec mon staff, avec mon médecin et avec mon kiné s’il faut effectuer des examens supplémentaires. Je pense simplement que j’ai une semaine éprouvante et que je dois laisser reposer mon bras et mon épaule quelque peu. Il y a beaucoup d’aspects positifs à retirer de cette semaine et j’espère que je vais pouvoir les utiliser pour disputer un bon US Open. La priorité, désormais, est d’être prêt à 100% pour l’US Open », dit le numéro un belge.

Quatrième et dernière épreuve du Grand Chelem de l’année, l’US Open aura lieu du 27 août au 9 septembre à New York. Le tirage au sort sera effectué le vendredi 24 août.

David Goffin, qui n’a plus joué à Winston-Salem depuis 2014, avait atteint les 8e de finale de l’US Open l’année dernière, éliminé par le Russe Andrey Rublev.

Source: Belga