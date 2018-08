Championnat du monde de motocross – Jeffrey Herlings remporte le GP de Suisse, Clément Desalle 3e

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté le Grand Prix de Suisse, 16e des 20 rendez-vous du championnat du monde de motocross en MXGP, dimanche sur le circuit de Frauenfeld. Le Néerlandais, qui s’es adjugé un 5e Grand Prix d’affilée, devance le Français Romain Febvre (Yamaha) et Clément Desalle (Kawasaki).

Dauphin de Jeffrey Herlings au championnat, l’Italien Antonio Cairoli (KTM) n’a pu faire mieux qu’une 7e place dimanche.

Kevin Strijbos (KTM) a terminé 8e du GP, tandis que Jeremy Van Horebeek (Yamaha) a pris la 15e place. Julien Lieber (Kawasaki) s’est classé 18e, Nathan Renkens (Honda) 23e.

Au classement général, Herlings domine le championnat avec 733 points, devant Cairoli (675) et Desalle (543). Il y a un second Belge dans le top10: Van Horebeek, 9e avec 350 points.

En MX2, la victoire est revenue à l’Espagnol Jorge Prado (KTM), qui s’est imposé devant le Letton Pauls Jonass (KTM), champion du monde en titre, et l’Australien Hunter Lawrence (Honda).

Brent Van doninck (Husqvarna) a terminé 13e.

Prado est en tête du championnat avec 692 points, devant Jonass (664).

Le prochain Grand Prix se déroulera le 26 août sur le circuit de Sevlievo en Bulgarie.

Source: Belga