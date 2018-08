Bundesliga – Nuremberg confirme officiellement l’arrivée de Yuya Kubo

Cette fois c’est officiel: l’attaquant japonais de 24 ans de La Gantoise Yuya Kubo, est prêté au 1.FC Nuremberg, a confirmé le club bavarois de retour en Bundesliga, dans un communiqué publié dimanche sur son site internet. Le contrat de location contient une option d’achat. Andreas Bornemann, le directeur sportif de l’ancien club de Timmy Simons, se montre ravi de l’arrivée en Franconie d’un joueur polyvalent.

« Cela va offrir pas mal de possibilités au coach (Michael Köllner, ndlr) », a-t-il en effet souligné. « Je connaissais déjà Yuya quand il évoluait aux Young Boys de Berne, et ne l’ai jamais perdu de vue depuis… »

Nuremberg sera la troisième destination européenne de Kubo après Berne et Gand, où il était arrivé en janvier 2017. Depuis il a disputé 61 matches officiels et inscrit 22 goals. Il a aussi porté treize fois le maillot de son équipe nationale, mais a eu la (mauvaise) surprise de ne pas figurer dans la sélection pour le Mondial russe.

« Je connais déjà un peu Nuremberg », a de son côté commenté Kubo. « Parce que je suis les prestations de Hiroshi Kiyotake et Makoto Hasebe. C’est une jeune et talentueuse équipe. J’espère l’aider à atteindre ses objectifs grâce à des buts et des assists… ».

Le 1.FC Nuremberg fêtera son retour en Bundesliga au Hertha Berlin. Samedi il s’est imposé 1-2 au SV Linx (D5) en 1/32e de finale de la Coupe.

Source: Belga