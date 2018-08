Binckbank Tour – « Une victoire qui fait beaucoup de bien »

Michael Matthews (Sunweb) a remporté la 7e et dernière étape du 14e BinckBank Tour cycliste (WorldTour), disputée dimanche sur la distance de 212,7 kilomètres entre les Lacs de l’Eau d’Heure et le Mur de Grammont, où il a devancé Greg Van Avermaet (BMC) et le Tchèque et Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) sur la ligne d’arrivée. Quoique frustré d’échouer à 5 secondes du Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida) au classement gébnéral final, ce succès fait beaucoup de bien à l’Australien dont la saison a été pourrie par la malchance, une lourde chute au Tour de France en particulier. Il n’avait plus gagné depuis le prologue du Tour de Romandie (WorldTour) le 24 avril. « L’objectif de l’équipe était la victoire finale dans cette épreuve », reconnaissait Matthews en descendant du podium. « On comptait sur moi, mais aussi sur Sören Kragh Andersen, pour l’atteindre, et sur Maximilian Walscheid pour les sprints. Bon cela n’a pas tout à fait réussi. C’est d’ailleurs justement pour cela qu’il fallait terminer en beauté, et à tout prix l’emporter ici à Grammont. Je suis donc très heureux de ce succès, auquel a largement participé Andersen qui s’est sacrifié pour moi. Il a notamment fait échouer la dangereuse offensive de Wellens et Stuyven. Après il ne me restait plus qu’à conclure… »

Matej Mohoric a lui conservé jusqu’au bout mais non sans difficulté, son maillot vert de leader de l’épreuve conquis lors de la 3e étape. « On a pourtant tout tenté pour l’en déposséder », admet Matthews, « mais il a tenu bon face à toutes les attaques. Je dois donc finalement me contenter de cette victoire d’étape et d’une place sur le podium, juste en-dessous du vainqueur. Mais après tout ce que j’ai enduré cette saison, les chutes et les maladies, je peux m’en contenter. Cette victoire me fait même un bien fou. J’ai d’ailleurs hurlé ma joie en levant les bras sous la banderole d’arrivée. C’est toute ma frustration qui s’exprimait. Je vais maintenant aller courir à Plouay, puis au Canada avec je l’espère, d’autres victoires à la clé… »

