Binckbank Tour – Elmar Reinders le plus combattif: « il fallait juste surveiller Dries De Bondt »

C’était le match dans le match. Pendant toute la semaine, Dries De Bondt (Vérandas Willems-Crelan) et le Néerlandais Elmar Reinders (Roompot) ont bataillé l’un contre l’autre pour le titre de coureur le plus combattif du 14e BinckBank Tour cycliste (WorldTour), qui s’est achevé dimanche au Mur de Grammont. Reinders, porteur du maillot le matin aux Lacs de l’Eau d’Heure, a renforcé sa position en s’imposant dans le premier Checkpoint de la journée finale. Il ne lui restait plus ensuite qu’à assurer, puis à rejoindre l’arrivée dans les délais lorsque Dries De Bondt se retira de la course. « Je devait juste surveiller Dries De Bondt », a résumé Reinders à sa descente du podium. « J’ai remporté le premier sprint de la journée et ensuite, il fallait veiller à ne pas lui permettre de se gliseer dans une échappée. Cela n’a pas été le cas et j’ai donc pu garder jusqu’au bout ce maillot noir et vert. La semaine a été longue et dure, mais cela valait la peine. N’oubliez pas qu’on a aussi gagné une étape grâce à Taco van der Hoorn. On n’est donc vraiment pas passé inaperçu au cours de cette épreuve belgo-néerlandaise », conclut Elmar Reinder. « Je suppose que la direction sera contente… »

Source: Belga