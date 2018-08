Madonna en dix looks provocants et emblématiques

Née le 16 août 1958, l’interprète des morceaux « Like a Virgin », « Frozen », ou « Hollywood », pour ne citer qu’eux, a soufflé sa 60e bougie. Star de la pop mais aussi véritable icône de mode, Madonna a souvent été adulée, parfois critiquée, pour ses looks devenus mythiques et son goût prononcé pour la provocation, que ce soit dans les années 80 comme en 2018.

Soutien-gorge conique signé Jean Paul Gaultier, symboles religieux, décolleté plongeant, looks de pin-up, époque punk : retour sur les tenues emblématiques de la reine de la pop.

Madonna a un goût prononcé pour les robes de pin-up, aux décolletés parfois plongeants, qui virevoltent durant ses concerts. Paris, le 28 août 1987.

Dès les années 80, Madonna porte sur scène une de ses pièces favorites : le body, qui met sa silhouette en valeur. Une tenue qu’elle portera à de nombreuses reprises, souvent avec des bas résille. Paris, le 29 août 1987.

Les corsets et soutiens-gorge coniques, pièces signées Jean Paul Gaultier, sont aujourd’hui indissociables de la reine de la pop. Makuhari, le 13 avril 1990.

Madonna est également connue pour ses looks grunge et punk, parfois sobres comme avec ce kilt écossais et ce top semi-transparent, mais souvent très provocants. Paris, le 26 juin 2001.

Lorsqu’elle ne se produit pas sur scène, Madonna adopte des tenues plus sages. Parmi ses accessoires favoris : les chapeaux, et plus particulièrement les bérets, dont elle se sépare rarement. Londres, le 23 mai 2005.

En 2005, lors des MTV European Music Awards, Madonna renoue avec ses looks emblématiques : body, résille, et blouson rock. Lisbonne, le 3 novembre 2005.

Les jeux de transparence sont légion dans les looks de la reine de la pop, tout comme les sous-vêtements qu’elle dévoile très régulièrement sur scène. Sexy et toujours provocant. Cardiff, le 23 août 2008.

Même lorsqu’elle adopte une robe glamour sur le tapis rouge des Golden Globes, Madonna n’en oublie pas ses accessoires fétiches comme un pendentif en forme de croix et une mitaine en cuir. Beverly Hills, le 15 janvier 2012.

Madonna a fait sensation lors du Met Gala 2013, dont le thème « Punk: Chaos to Couture » ne pouvait que lui convenir. La chanteuse portait une simple veste sur des collants résille déchirés. New York, le 6 mai 2013.

Avec Jean Paul Gaultier, Madonna a choisi une tenue faite de nombreux symboles religieux au Met Gala 2018. Pas de provocation cette fois, puisque la star répondait seulement au thème de la soirée: Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.