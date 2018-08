Des montagnes russes de très haute voltige au Canada

Une attraction qui simule le vol de l’aigle royal sera inaugurée l’année prochaine dans le plus grand parc d’attraction du Canada. Canada’s Wonderland, situé dans la banlieue de Toronto, accueillera le manège décrit comme les montagnes russes les plus rapides, les plus longues et les plus hautes du monde.

Le Yukon Striker devrait plaire aux amateurs de sensations fortes qui atteindront la vitesse de 130 km/h, et couvriront une distance de 1.1km.

Le point d’orgue de ce manège démesuré n’est autre qu’une chute à pic de 90° de 75m de haut précédée d’une attente de trois secondes interminables au-dessus du vide avant de dévaler dans un tunnel sous l’eau. Les visiteurs passeront aussi dans quatre boucles de 360 degrés.

Le Yukon Striker sera la principale attraction du nouvel espace Frontier Canada, inauguration prévue en 2019, qui plongera les amateurs de manèges dans la période de la ruée vers l’or canadienne.

On notera que l’actuel détenteur du record de la montagne russe la plus haute, la plus longue et la plus rapide est le Valravn de Cedar Point à Sandusky, (dans l’Ohio aux Etats-Unis) qui trône à 70m du sol et avance à 120 km/h sur 1,04km.