WTA Cincinnati – Elise Mertens et Demi Schuurs en finale du double

Elise Mertens et sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs se sont qualifiées samedi pour la finale du double au tournoi de tennis sur surface dure de Cincinnati, aux Etats-Unis, épreuve WTA dotée de 2.874.299 dollars.

La paire belgo-néerlandaise, 6e tête de série, a battu en demi-finales les Américaines Sabrina Santamaria et Kaitlyn Christian et deux sets 6-1, 6-4 et 1h01 de jeu.

En finale, Mertens et Schuurs affronteront la paire tête de série N.7, formée par la Tchèque Lucie Hradecka et la Russe Ekaterina Makarova. Celles-ci se sont imposées sur un double 6-3 face à la Russe Anastaia Pavlyuchenkova et la Lettonne Anastasija Sevastova.

Elise Mertens compte six titres en double, pour dix finales disputées. Trois de ses titres ont été décrochés en compagnie de Demi Schuurs: en 2017 à Guangzhou et cette année à Hobart et Rosmalen. Le duo belgo-néerlandais jouera sa seconde finale dans un WTA Premier après celle perdue en juin à Birmingham.

En simple, Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale par la Tchèque Petra Kvitova vendredi.

Source: Belga