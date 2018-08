Victoire finale du Français Nicolas Edet, Thomas Degand 6e au Tour du Limousin

Le Français Nicolas Edet (Cofidis) a inscrit son nom au palmarès du 51e Tour du Limousin cycliste (2.1), samedi au terme de la 4e et dernière étape disputée sur 162,5 km entre Bellac et Limoges et remportée par le Français Lorrenzo Manzin (Vital Concept). Manzin s’est imposé au sprint devant l’Italien Marco Canola (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini) et le Français Anthony Roux (Groupama-FDJ). Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) a pris la 7e place de l’étape, juste devant Nicolas Edet.

Leader du classement général depuis sa première victoire chez les professionnels vendredi, Nicolas Edet, 30 ans, l’emporte au final avec 4 secondes d’avance sur Canola et 8 secondes sur Roux, pour succéder à son compatriote Français Alexis Vuillermoz au palmarès du Tour du Limousin.

Degand termine 6e du général à 16 secondes d’Edet.

Source: Belga