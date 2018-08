Une deuxième journée ensoleillée mais plus fraîche pour le Pukkelpop

Le deuxième jour du Pukkelpop s’est terminé vendredi après les concerts de Papa Roach, N.E.R.D et Oscar and the Wolf sur la scène principale. Les festivaliers ont pu profiter d’une journée ensoleillée mais moins chaude que la précédente. Après la pluie de jeudi soir, le soleil a refait son apparition sur la plaine du festival vendredi, accompagné de Yungblud, Warhola, Incubus et Goose. La DJ Charlotte de Witte s’est elle produite pour la deuxième journée consécutive. L’artiste belge était déjà à l’affiche jeudi à la Boiler Room et a remplacé le rappeur américain Travis Scott sur la Main Stage vendredi.

La foule était par ailleurs moins nombreuse que jeudi.

La journée de samedi commencera à 11h et quelque 66.000 festivaliers sont attendus pour les concerts de J. Bernardt, Bazart, Imagine Dragons et Kendrick Lamar entre autres.

La musique électronique rythmera également la soirée avec la présence de Tiga, Justice, Vitalic ODC Live, Nina Kraviz, George Fitzgerald et Kölsch.

