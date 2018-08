Un samedi partagé entre soleil et nuages

Le temps sera assez ensoleillé dans la plupart des régions en début de journée samedi, selon les prévisions de l’IRM. Davantage de nuages sont toutefois attendus sur l’ouest et le nord­-ouest dans le courant de l’avant­-midi. Cette nébulosité variable s’étendra graduellement vers le reste du pays mais le ciel restera globalement ensoleillé en Ardenne et en Lorraine Belge. Les maxima seront compris entre 21 degrés en Haute Belgique et à la mer, et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible ou modéré de secteur sud­-ouest à ouest.

En soirée, les éclaircies deviendront plus larges dans toutes les régions mais des nuages bas et de la brume sont prévus durant la nuit sur l’ouest et le nord­-ouest. Les minima se situeront entre 9 degrés en Haute Belgique et 17 degrés à la Côte.

Source: Belga