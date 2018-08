Sofie Goos se classe 9e du dernier Ironman de sa carrière

Sofie Goos participait au dernier Ironman de sa carrière, samedi à Kalmar, en Suède. La triathlète anversoise, 38 ans, a bouclé dans la douleur les 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,195 km de course à pied de sa dernière épreuve sur le circuit, en 9h47:03. Elle a terminé en 9e position, à plus d’une heure de la Britannique Corinne Abraham, victorieuse en 8h45:06 (nouveau record de la course). Abraham, vainqueur fin juin de l’Ironman de Nice, a pris les commandes de l’épreuve à la fin de parcours vélo, pour ne plus les lâcher par la suite et accentuer son avance sur ses plus proches poursuivantes. Au final, elle a devancé de 9:28 la Suédoise Asa Lundström (8h54:35) et de 15:57 la Canadienne Angela Naeth (9h01:03). Pendant ce temps, Goos, un moment 5e après la natation, a dû baisser le rythme lors des 60 derniers kilomètres du vélo et a terminé son marathon au courage (3h41) pour mettre un point final à sa carrière sur ‘full’ Ironman.

« La Goos » note à son palmarès pas moins de trois succès (Floride/2009, Barcelone/2009 et Brésil/2012) sur cette distance mythique, plus un autre lors du triathlon complet de Venise, en juin 2017, un an après avoir été poignardée dans le dos par un individu et touchée au rein suite à cette agression. Elle terminera sa saison en participant encore à des demis et quarts de triathlon, avant de mettre définitivement un terme à sa carrière en compétition.

Aucun triathlète professionnel masculin belge ne participait à l’Ironman de Suède.

Source: Belga