Près de 2.000 personnes au Nandrin Festival pour la journée d’ouverture

Près de 2.000 personnes ont assisté vendredi à la journée d’ouverture du Nandrin Fetsival, selon les organisateurs. Trois styles musicaux sont au menu: du new wave pour commencer, une programmation plus familiale samedi et une tendance pop-rock dimanche. Des billets sont toujours disponibles pour l’événement qui se tient jusqu’à dimanche.

C’est Suffocating Minds qui a ouvert les hostilités. Les Liégeois ont mis le feu dès la fin de l’après-midi avec des titres bien connus de leur répertoire comme « Second Life », « I don’t care » ou encore « Should I look above ».

Les artistes se sont succédé sur scène avec notamment la tête d’affiche Front 242 qui a rassemblé un public nombreux. Le groupe a joué à guichets fermés aux Etats-Unis et ne se produisait en Belgique qu’au Nandrin Festival, cette année.

Vendredi, jour d’ouverture du festival, la tendance a été fortement marquée par un style musical new wave avec Dole, We are Waves, ou encore From Kissing. Le public, composé de nombreux connaisseurs, s’est particulièrement engagé avec les chanteurs et les musiciens. L’ambiance était au rendez-vous.

