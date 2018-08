Moreno Hofland quitte Lotto Soudal pour EF Education First

La formation américaine EF Educaton First-Drapac a annoncé samedi que le Néerlandais Moreno Hofland, 26 ans, la rejoindrait en 2019. Le sprinter quitte Lotto Soudal après deux saisons tout comme il l’avait fait auparavant chez Belkin (2013-2014) et LottoNL-Jumbo (2015-2016).

A ses débuts chez les pros, Hofland était considéré comme un grand talent. Il a notamment décroché des victoires d’étapes au Tour de Hainan où il a également remporté le classement final (2013), au Tour d’Andalousie et Paris-Nice (2014) et du Ster ZLM Toer (2015). Depuis, c’est le calme plat.

« Je m’attendais à rouler plus pour moi ces dernières années », a expliqué Hofland. « Mais j’ai surtout été au service d’autres. L’année prochaine, je veux pouvoir tenter ma chance et aider les leaders Sep Vanmarcke et Sebastian Langeveld dans les classiques. Je suis un sprinter talentueux, mais je n’ai pas pu le démontrer ces deux dernières années. »

Deux Belges font actuellement partie de l’équipe: Sep Vanmarcke et Tom Van Asbroeck.

Source: Belga