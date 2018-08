Les Belges à l’étranger – Chelsea bat Arsenal 3-2 grâce à un assist d’Eden Hazard

Réserviste tout comme la semaine précédente à Huddersfield, Eden Hazard a dynamisé le jeu de Chelsea lors de sa montée au jeu samedi face à Arsenal. Le capitaine des Diables, qui a remplacé Willian (61e), a donné à Marcos Alonso le but de la victoire (81e, 3-2). Tout avait bien débuté pour les Blues, qui ont rapidement creusé un écart de deux buts par Pedro (9e, 1-0) et Alvaro Morata (20e, 2-0). Mais les Gunners sont revenus à la marque grâce à Henrikh Mkhitaryan (37e, 2-1) et Alex Iwobi (41e, 2-2). A la reprise, Chelsea a accusé le coup et Maurizio Sarri a décidé de changer complètement le jeu. Le coach italien a fait appel à Hazard qui, comme la semaine précédente, a pris un maximum de ballons. Il a aussi multiplié les dribbles efficaces au point de devenir le héros de son équipe en délivrant la passe décisive à Alonso (81e, 3-2). A la surprise générale, Sarri n’a pas titularisé Hazard, cela ne devrait plus être le cas à Newcastle le 26 août.

Les Blues, qui avaient gagné à Huddersfield lors de la première journée (0-3), s’emparent provisoirement de la première place au goal-average. Ils comptent six points comme Tottenham, vainqueur de Fulham (3-1) et Bornemouth, tombeur de West-Ham (1-2).

Source: Belga