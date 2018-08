Jupiler Pro League – Le Standard, 0-3 à Lokeren, retrouve enfin le chemin du but

Après sa pitoyable prestation à Ajax, le Standard qui ne montera pas sur la scène de la Ligue des champions de football cette saison, retrouvait par contre la Jupiler Pro League dans le cadre de la 14e journée, samedi au Daknam de Lokeren. L’objectif était de renouer avec le succès après deux nuls blancs à Waasland-Beveren et contre le Cercle de Bruges, pendant que le champion Bruges (qui se déplace à l’Antwerp dimanche) et Anderlecht (2-0 contre Mouscron vendredi) ne concédaient rien à leurs adversaires respectifs. Mission accomplie: 0-3. Le Standard a largement dominé, mais n’a concrétisé, qu’en deuxième mi-temps. Il a 8 points sur 12, et s’installe provisoirement à la troisième place du classement. Luis Cavanda était comme prévu la principale victime du naufrage de mardi à Amsterdam, tandis que le capitaine Sébastien Pocognoli retrouvait le terrain. Orlando Sa était préféré à Renaud Emond devant.

Peter Maes récupérait lui son capitaine Killian Overmeire, de retour après une suspension.

Le Standard a d’emblée pris le jeu à son compte et après un tir de Sa dans le filet latéral, c’est Kostas Laifis qui a contraint le gardien Ortwin De Wolf a effectuer son premier bel arrêt à la 16e minute. Il récidiva 3 minutes plus tard pour s’opposer à une frappe de Razvan Marin.

Il fallut attendre la demi-heure pour voir Lokeren sortir un peu la tête de l’eau, mais sans se créer d’occasion, contre une bonne demi-douzaine pour les Rouches, dont les supporters attendaient un but en championnat depuis le 27 juillet (3-2 contre La Gantoise).

Ce bonheur allait enfin leur être offert sous la forme d’un penalty sifflé par Nathan Verboomen, et imparablement transformé par Paul Mpoku à la 65e minute.

De Wolf avait en effet repoussé un tir de Marin vers Sa, retenu par Jakov Filipovic pour l’empêcher d’exploiter le second ballon.

Mehdi Carcela a doublé le score grâce à une copie conforme ou presque, du goal qu’il avait marqué à l’aller contre Ajax (0-2, 78e).

Un troisième but, signé du droit par Samuel Bastien, qui venait de remplacer Mpoku, scella encore plus définitivement le sort des Waeslandiens dans les arrêts de jeu (0-3).

Avec un point sur douze, Lokeren ne décolle décidément pas.

Il n’a obligé qu’une seule fois Guillermo Ochoa à effectuer une intervention délicate, lorsque le portier mexicain a impeccablement détourné un tir de Steve De Ridder à la 49e.

Source: Belga