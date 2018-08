Effondrement d’un viaduc à Gênes – Le bilan monte à 40 morts confirmés et trois probables

Le bilan de l’effondrement d’un pont autoroutier mardi à Gênes, dans le nord de l’Italie, est monté samedi à 40 morts confirmés et trois autres probables, a-t-on appris de sources officielles. Alors que le bilan était resté à 38 morts pendant plusieurs jours, les pompiers qui fouillent les décombres sans relâche ont annoncé avoir retrouvé samedi après-midi le corps d’un ouvrier génois trentenaire qui était porté disparu.

Parallèlement, un Roumain de 36 ans a succombé samedi à ses blessures, a annoncé dans un communiqué l’hôpital où il était pris en charge.

Et les pompiers ont retrouvé, écrasée sous un bloc de béton, la voiture d’une famille turinoise, un couple et leur fillette de 9 ans. Mais compte tenu de l’état du véhicule, il n’était pas possible de confirmer le nombre et l’identité des personnes à bord.

Les trois membres de la famille turinoise sont les derniers encore officiellement portés disparus, mais les pompiers ont assuré qu’ils poursuivraient leurs recherches jusqu’à avoir la certitude qu’il n’y a plus personne dans l’amas de béton et de ferraille en contrebas du pont.

source: Belga