Décès de Kofi Annan: Charles Michel salue « un homme de paix »

Kofi Annan était un « homme d’Etat, un homme de paix », écrit le Premier ministre Charles Michel sur Twitter pour rendre hommage à l’ancien secrétaire général de l’ONU, décédé samedi. Il salue « ses combats pour un multilatéralisme engagé, pour la protection des Droits de l’Homme et pour la prévention des conflits dans le monde ». Sur Twitter également, le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo évoque « un modèle et une inspiration pour l’Afrique et le monde ». Pour le ministre, l’héritage de Kofi Annan vivra à travers l’ONU, sa fondation et The Elders, une organisation fondée par Nelson Mandela qui défend la paix et les Droits de l’Homme.

Source: Belga