Coupe du monde de triathlon – Erwin Vanderplancke dans le top 10 de la manche suisse à Lausanne

Erwin Vanderplancke, Christophe De Keyser, Noah Servais et Peter Denteneer étaient engagés samedi dans la manche de Coupe du monde de triathlon à Lausanne, Suisse. Dans cette épreuve disputée sur la distance olympique (1500 m natation, 40 km vélo et 10 km course à pied), Vanderplancke s’est montré le plus rapide des quatre triathlètes belges en terminant à la 10e place, en 1h51:49, alors que De Keyser s’est classé 19e (1h53:05), Servais 36e (1h58:41) et Denteneer 39e (1h59:59). La victoire chez les messieurs est revenue au Norvégien Gustav Iden, en 1h49:48, devant le Britannique Jonathan Brownlee (1h50:19), médaillé d’argent aux JO de Rio, et son compatriote Kristian Blummenfelt (1h50:24).

Sur le parcours qui servira de support pour la finale de la World Triathlon Series en 2019, Vanderplancke et De Keyser ont déposé leur vélo respectivement en 26e et 28e positions, avant de progresser dans la troisième discipline avec des chronos intéressants pour les 10 derniers kilomètres à pied (32:10 et 33:25).

Il n’y avait aucune représentante belge dans l’épreuve féminine, remportée par la Suissesse Nicola Spirig. La toute récente championne d’Europe de Glasgow s’est imposée en 2h05:11, devant l’Américaine Taylor Knibb (2h06:02) et l’Italienne Verena Steinhauser (2h06:25).

Source: Belga