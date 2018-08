Coupe d’Allemagne – L’Eintracht Francfort, tenant du trophée, éliminé au premier tour, 2-1, par une D4 à Ulm !

L’Eintracht Francfort, tenant de la Coupe d’Alllemagne, a succombé, 2-1, dès le premier tour de l’épreuve, samedi à Ulm, une équipe de Regionalliga (D4). L’entraîneur suisse Adi Hütter (ex-Young Boys Berne), le successeur de Niko Kovac, parti au Bayern Munich, déjà écrasé, 0-5, par le champion bavarois en super-Coupe, débute décidément bien mal. C’est la première fois depuis Kaiserslautern il y a vingt-deux ans, en 1996, que le détenteur du trophée s’incline au premier tour de la « DFB Pokal ». Une tête d’Ardian Morina renvoyée par le poteau gauche a permis à Steffen Kienle d’ouvrir le score à la 48e. Vitaly Lux l’a doublé en ponctuant victorieusement une contre-attaque à la 75e.

Le Portugais Goncalo Paciencia a réduit la marque de la tête à la 90e. Trop tard !

Un but de Robert Lewandowski qui a repris victorieusement un centre de Leon Goretzka devant 7.800 spectateurs à la 82e minute (0-1), a par ailleurs brisé la longue et héroïque résistance d’une autre formation de D4, Drochtersen/Assel, contre le Bayern Munich. Ce dernier détient le record de victoires (18) et alignait onze internationaux.

Thiago Alcantara avait tiré sur la barre transversale peu avant, et Thomas Müller s’était vu refuser un but.

Franck Ribéry et Arjen Robben (remplacé par Kingsley Koman à la 52e) étaient titulaires dans les rangs bavarois.

Hoffenheim a infligé une véritable correction à Kaiserslautern (D3), 1-6, grâce notamment à un triplé du Brésilien Joelinton.

Le Werder Brême n’a pas été avare de buts non plus face à Wormatia Worms, pensionnaire de D4, écrasé 6-1.

Wolfsburg (0-1 à Elversberg), Nuremberg (1-3 à Linx), le Bayer Leverkusen (0-1 à Pforzheim) et Mayence (1-3 à Erzgebirge Aue) se sont tous les trois également imposés.

Vendredi Schalke avait gagné 0-2 à Schweinfurt (D4).

