Binckbank Tour – Mohoric: « C’était plus dur que prévu »

Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida), 23 ans, 20e de la 6e et avant-dernière étape du 14e BinckBank Tour cycliste (WorldTour), disputée sur la distance de 182,2 kilomètres entre Riemst et Sittard-Geleen, et remportée par l’Autrichien Gregor Mühlberger (BORA-hansgrohe), samedi aux Pays-Bas, a conservé la tête du classement général.

« C’était vraiment une très dure étape », a-t-il avoué à sa descente du podium. « Beaucoup plus dure que je ne l’avais imaginé en tout cas. Je me suis efforcé de ne pas quitter les premiers rangs. Mais ce n’était pas facile et à un moment donné, je me suis même senti moins bien. Juste quand Van Avermaet, Wellens et Lampaert sont partis en contre-attaque. J’ai dû m’accrocher. Heureusement il y a eu un regroupement. Quand Wellens est de nouveau sorti avec quelques autres, je me suis employé à limiter la casse. En plus Yves Lampaert est tombé juste devant moi, et j’ai dû freiner en plein effort. Ce qui m’a empêché de sprinter pour un top-10 ».

« Dimanche ce ne sera pas de la rigolade non plus », grimace Mohoric. « Mais je vais naturellement tout donner pour inscrire mon nom au palmarès de cette course. Je vais découvrir ces fameuses Ardennes flamandes, ses bosses et surtout ses pavés. J’espère que les jambes seront bonnes, comme dans l’ensemble aujourd’hui. Ce maillot vert, je veux en effet le garder jusqu’au bout », a conclu Mohoric, qui compte 30 et 32 secondes d’avance sur l’Australien Michael Matthews (Sunweb) et le Néérlandais Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij) à la veille de l’épilogue.

L’arrivée de la 7e et dernière étape, sera jugée au sommet du mythique Mur de Grammont.

Le départ sera donné aux Lacs de l’Eau d’Heure. Le Bosberg figure également au menu de la journée décisive de l’épreuve.

