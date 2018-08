ATP Cincinnati – David Goffin s’impose face à Juan Martin Del Potro et accède aux demi-finales

David Goffin s’est qualifié vendredi pour les demi-finales de l’ATP Masters 1000 de Cincinnati, aux Etats-Unis. Le Liégeois, 11e joueur mondial et 11e tête de série de ce tournoi sur surface dure doté de 5.669.360 dollars, s’est imposé face à l’Argentin Juan Martin Del Potro. Le match s’est clôturé sur le score 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) à l’issue de deux tie break, et a duré 2 heures et 3 minutes.

David Goffin s’était imposé en quarts de finale plus tôt vendredi en éliminant le Sud-Africain Kevin Anderson, 6e mondial (6-2, 6-4).

En demi-finales, David Goffin affrontera le gagnant du match entre Roger Federer et Stanislas Wawrinka.

Source: Belga