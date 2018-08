Test : Overcooked 2 – Cauchemar en cuisine, le retour ! (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Cauchemar en cuisine, le retour. Deux ans après la sortie du premier opus, Overcooked!2 débarque simultanément sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Le concept n’a pas changé et c’est toujours à plusieurs que le jeu s’apprécie le plus. Overcooked pourrait même être utilisé dans les team building tant le concept s’y prête bien. Il vous met dans la peau d’un petit cuistot derrière les fourneaux qui doit préparer le maximum de commandes envoyées par les clients durant le laps de temps imparti. En solo, il faut switcher entre les cuisiniers et le titre n’a que peu d’intérêt. Par contre, à plusieurs, il faut s’organiser, se répartir les tâches et cela devient rapidement un joyeux foutoir.

Si les premières commandes sont très simples avec des salades et des tomates à couper, à placer dans une assiette et à servir, la tâche devient rapidement plus ardue avec des plats toujours plus compliqués. Et les développeurs n’ont évidemment rien fait pour aider les joueurs. Que du contraire ! Non seulement, il faut surveiller la cuisson au risque de mettre feu à la cuisine, mais aussi faire la vaisselle. Et comme si ce n’était pas tout, les créateurs ont eu la bonne idée de rajouter des petits trucs sympas comme des tapis roulant sur le sol de la cuisine.

Alors c’est vrai que les nouveautés par rapport au premier épisode sont limitées et que la recette est désormais connue, néanmoins Overcooked 2 est toujours aussi sympa et rafraichissant. Mais attention, il s’amuse à mettre vos nerfs à rude épreuve et il pourrait bien briser quelques amitiés !

Découvrez le trailer :