Un international iranien présent à la Coupe du monde rejoint la KAS Eupen

L’Iranien Morteza Pouraliganji a signé un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une troisième saison, en faveur de la KAS Eupen. Le club de football germanophone de Jupiler Pro League l’a annoncé jeudi soir. Pouraliganji est un défenseur central de 26 ans, international à 30 reprises. Repris cet été par Carlos Queiroz pour disputer le Mondial en Russie, il a participé à l’entièreté des trois rencontres de poules de la ‘Team Melli’, contre le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Pouraliganji a quitté le club iranien de Naft Novin en février 2015 pour rejoindre le club chinois de Tianjin Teda (2015-2016) et ensuite évoluer à Al Sadd (2016-2018) au Qatar. « Jouer en Europe a toujours été mon objectif et mon rêve. J’attends avec impatience ce nouveau défi », pouvait-on lire sur le site des ‘Pandas’. « Je suis pleinement motivé et je veux toujours m’améliorer et gagner. Je ferai de mon mieux pour devenir un joueur précieux de la KAS Eupen. J’ai hâte d’être dans mon nouveau club. »

Christoph Henkel, directeur général du club, s’est montré content de cette arrivée. « En tant que titulaire de l’équipe nationale iranienne et de plusieurs clubs de première division en Asie, Morteza Pouraliganji a démontré ses capacités. Malgré son jeune âge de 26 ans, il a déjà acquis une expérience importante. Nous sommes convaincus qu’il contribuera à stabiliser notre défense. »

Après trois défaites en autant de journées de compétition, l’équipe entraînée par Claude Makelele pointe à la dernière place. Eupen tentera, dimanche contre La Gantoise (20h), d’engranger ses premiers points.

