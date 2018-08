Un avion de Xiamen Air dérape en dehors de la piste en atterrissant à Manille

Un vol de la compagnie chinoise Xiamen Air a dérapé en dehors de la piste lors de son atterrissage sous des trombes d’eau à l’aéroport de Manille, sans faire de blessés parmi les 165 personnes à son bord, ont annoncé vendredi les autorités. C’est lors de sa seconde tentative d’atterrissage que le Boeing 737, qui arrivait de la ville chinoise de Xiamen (sud-est) et transportait 157 passagers et huit membres d’équipage, a dérapé pour s’immobiliser dans l’herbe entourant la piste, a déclaré à l’AFP Eric Apolonio, porte-parole de l’autorité de l’aviation civile des Philippines.

« Tout le monde est sain et sauf mais ils ont dû utiliser les toboggans d’évacuation parce que c’était boueux », a dit M. Apolonio.

Plusieurs heures après l’incident, qui s’est produit jeudi soir, l’avion était toujours posé sur le ventre tout au bout de la piste principale.

Ses ailes et ses moteurs on été très endommagés dans cet incident, selon l’agence de presse Chine nouvelle, qui rapporte aussi que l’appareil avait volé en rond pendant une heure au-dessus de l’aéroport avant de tenter d’atterrir.

Les autorités aéroportuaires ont décidé de maintenir la principale piste fermée jusque 16H00 (08H00 GMT) ce qui a entraîné de nombreux retards, annulations et vols déroutés.

source: Belga