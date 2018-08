Roelandts quitte BMC pour devenir le leader de Movistar sur les classiques flandriennes

Jürgen Roelandts (BMC) va évoluer la saison prochaine dans l’équipe cycliste espagnole Movistar. La formation WorldTour l’a annoncé vendredi sur ses canaux. Le Belge de 33 ans, ancien champion de Belgique, devra emmener son équipe lors des classiques flandriennes.

« Nous avons un peu temporisé sur le marché des transferts et c’est alors que Movistar est arrivé avec une belle proposition. J’aurais pu rester dans la nouvelle équipe CCC (qui va reprendre la licence de BMC en 2019, ndlr) mais le défi sportif que proposait Movistar était plus important car j’aurai le statut de leader pendant les courses flandriennes. Ils en cherchaient un depuis un petit temps et on dirait qu’ils en ont désormais trouvé un », a rigole Roelandts.

Le Belge est monté à plusieurs reprises sur le podium d’une classique mais n’est jamais parvenu à s’imposer. Il a notamment terminé 3e du Tour des Flandres en 2013 et 3e de Milan-Sanremo en 2016. « Mon objectif en carrière est toujours de décrocher une classique flamande. L’occasion se présente d’y parvenir, moi qui aurai désormais carte blanche au sein de mon équipe. Je ne devrai plus travailler pour quelqu’un, comme avec Greg Van Avermaet cette saison. Cela ne m’a pas dérangé mais je vais pouvoir jouer ma propre carte », a ajouté Roelandts.

Le Belge, encore 5e à la Primavera cette saison, rejoint toutefois une formation quelque peu inexpérimentée sur ce type de courses. « Movistar est présent dans le peloton depuis des années et, avec moi, il faudra se faire une place également sur les classiques avec des coureurs comme Imanol Erviti ou encore Daniele Bennati. »

Avant de prendre la direction de Movistar, Roelandts aimerait ponctuer sa saison en beauté avec BMC. « Dimanche je serai présent à la Cyclassics à Hambourg avant de disputer le Tour d’Allemagne et celui d’Angleterre. »

Roelandts, 8e victoires au compteur, a porté les couleurs de Bodysol-Win for Life-Jong Vlaanderen (2005-2006-2007) puis de la structure Lotto entre 2008 et 2017.

Source: Belga