Quick-Step Floors avec Viviani et trois Belges au départ de la Vuelta

L’équipe cycliste WorldTour Quick-Step Floors, la plus victorieuse du plateau depuis le début de l’année, a annoncé vendredi son équipe pour le prochain Tour d’Espagne, qui débute à Malaga le 25 août prochain. La formation, qui misera sur son sprinteur italien Elia Viviani, compte trois Belges dans ses rangs avec Laurens De Plus, Dries Devenyns et Pieter Serry. Cette saison, Viviani a brillé sur le Tour d’Italie, remportant quatre victoires d’étapes et le classement par points. En Espagne, il sera emmené au sprint par le Danois Michael Morkov et l’Italien Fabio Sabatini, tous deux rodés à cet exercice.

Pour Devenyns et Serry, cette Vuelta sera le 9e grand tour de leur carrière. « Ils ont l’expérience nécessaire pour contribuer aux succès de l’équipe », a expliqué Rik van Slycke, directeur sportif de l’équipe. De Plus, 22 ans, disputera lui sa 2e course à étapes de trois semaines après le Tour d’Italie 2017 où il avait terminé 24e.

Outre Laurens De Plus, l’équipe belge a décidé de miser sur la jeunesse avec l’Espagnol Enric Mas, 23 ans et lauréat d’une étape au Tour du Pays basque cette saison. « Enric a prouvé qu’il était capable d’accompagner les meilleurs en montagne. Il aura un rôle libre, sans aucune pression. Nous verrons bien comment la course évoluera. C’est la même chose pour Laurens, qui a impressionné l’année dernière sur les pentes du Giro. »

Un autre grand talent, le jeune Danois Kasper Asgreen, 23 ans, sera aussi présent dans les rangs de l’équipe belge et disputera son premier grand tour. « C’est une étape importante dans son développement. Nous avons une équipe qui mélange jeunesse et expérience, prête à animer la course », a ponctué van Slycke.

La 73e édition de la Vuelta débutera par un prologue de 8 km à Malaga avant de se ponctuer, 3.255 km plus tard, à Madrid le 16 septembre.

– La sélection de Quick-Step Floors: Kasper Asgreen (Dan), Laurens De Plus (BEL), Dries Devenyns (BEL), Enric Mas (Esp), Michael Morkov (Dan), Fabio Sabatini (Ita), Pieter Serry (BEL), Elia Viviani (Ita)

Source: Belga