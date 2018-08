Michel Preud’homme écarte Cavanda après la défaite à l’Ajax

L’élimination au troisième tour qualificatif de la Ligue des champions mardi face à l’Ajax a fait une victime au Standard. Michel Preud’homme a écarté Luis Pedro Cavanda de sa sélection pour le déplacement de samedi (18 heures) à Lokeren. « Notre point de départ est simple: nous voulons mettre en place un certain jeu et cela nécessite de la discipline tant sur qu’en dehors du terrain », a expliqué le coach du Stantard en préface de la rencontre de samedi. « Nous expliquons cela aux joueurs. Nous tentons de les convaincre. Nous expliquons une troisième et une quatrième fois. Ensuite, nous déterminons qui est capable de le faire et qui veut le faire. Et si nous devons nous passer d’un talent, peut-être au-dessus de la moyenne, nous le ferons. Nous ne dévierons pas de notre ligne de conduite pour mener le projet à bien. »

Cavanda, 27 ans, est un produit du club, qui a fini sa formation à la Lazio Rome à partir de 2007. Huit ans plus tard, il a émigré en Turquie, à Trabzonspor (2015-2016) et à Galatasaray l’année suivante. La saison dernière, il a atterri au Standard en prêt avant d’être acquis de manière définitive cet été. Cavanda a joué les six matches de ce début de saison mais à l’Ajax, il a été remplacé à l’heure de jeu en raison de sa modeste performance.

Après trois journées de championnat, le Standard compte 5 points.

Source: Belga