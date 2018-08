Météo – Le ciel encore très nuageux en matinée

Les nuages seront encore très présents vendredi matin au sud-est du pays et de la pluie ou des averses orageuses pourront encore survenir par endroits, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). La perturbation quittera le pays vers l’Allemagne en fin de matinée. Des éclaircies apparaîtront au nord-ouest. Les maxima chuteront, atteignant 18 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de nord-ouest. Durant l’après-midi, la nébulosité sera variable et le temps généralement sec. De larges éclaircies se développeront en soirée, avant un retour de la nébulosité en fin de nuit. Les minima ne dépasseront pas 9 degrés dans les Hautes Fagnes et 14 degrés à la mer.

La journée de samedi débutera sous le soleil mais des champs nuageux reviendront sur l’ouest, accompagnés d’un risque de faibles précipitations. Le ciel devrait par contre rester bien dégagé au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima oscilleront entre 20 et 24 degrés.

Des champs de nuages bas s’étendront en basse et moyenne Belgique aux premières heures de dimanche. L’ensemble des régions devraient ensuite profiter d’éclaircies.

Source: Belga