Le sélectionneur du Brésil Tite a convoqué Andreas Pereira

Le coach du Brésil Tite a convoqué vendredi Andreas Pereira en vue de la tournée aux Etats-Unis. Né en Belgique de parents brésiliens, l’ailier de Manchester United peut également opter pour les Diables Rouges. Pereira a joué avec la Belgique jusqu’à ses 17 ans, puis avec les U20 et U23 du Brésil. En 2015, il a participé au Mondial U20 en Nouvelle-Zélande où la Seleçao a été battue en finale par la Serbie (2-1 après prolongations).

Pereira a rejoint Manchester United en 2011. Trois ans plus tard, il a fait ses débuts mais a patienté jusqu’en mars 2015 pour participer à son premier match de championnat. Il a ensuite été prêté à Grenade (2016-2017) et Valence (2017-2018). Il s’ est tellement mis en évidence avec le club Che que José Mourinho a décidé de le ramener à Old Trafford. Le Portugais lui a donné sa chance pendant la préparation et Pereira l’a saisie au point d’être titulaire lors de la première le week-end dernier contre Leicester.

La Seleçao va affronter les Etats-Unis (8 septembre) et El Salvador (11 septembre). Comme il s’agit de matches amicaux, Pereira peut toujours opter pour les Diables Rouges.

