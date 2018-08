Le défilé militaire voulu par Trump est repoussé

Le défilé militaire souhaité par le président américain Donald Trump, qui devait avoir lieu le 10 novembre 2018, a finalement été repoussé, possiblement en 2019, a indiqué jeudi le Pentagone. « Le ministère de la Défense et la Maison Blanche souhaitaient organiser un défilé en l’honneur des anciens soldats américains et pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale », a indiqué dans un communiqué le colonel Rob Manning.

Un peu plus tôt jeudi, un responsable américain a confié à l’AFP que le budget estimé pour organiser un tel évènement dépassait les 90 millions de dollars, soit plus de trois fois le montant initialement envisagé. La Maison Blanche évoquait alors des sommes allant de dix à trente millions de dollars.

Le responsable américain a évoqué un montant pouvant aller jusqu’à 92 millions de dollars, même si aucun chiffre final n’a été arrêté.

Le défilé avait été envisagé durant le week-end du « Veterans Day », cérémonie militaire en l’honneur des anciens combattants. Un grand spectacle dans les airs, non s’en rappeler le défilé militaire du 14 juillet en France, aurait été notamment programmé.

Le président américain s’était déclaré particulièrement impressionné par le défilé français du 14 juillet, « formidable » selon ses mots. Il y avait assisté lorsqu’il avait été reçu en grande pompe par le président Emmanuel Macron à Paris l’année dernière.

La Maison Blanche avait annoncé début février que Donald Trump souhaitait un défilé pour mettre en avant la puissance militaire américaine.

source: Belga