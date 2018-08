Geraint Thomas va faire sa rentrée au Tour d’Allemagne après son sacre sur la Grande Boucle

Geraint Thomas (Team Sky) sera présent la semaine prochaine au départ du Tour d’Allemagne cycliste (23-26 août). L’organisation l’a annoncé vendredi. Ce sera la première course officielle du Gallois de 32 ans depuis son triomphe sur les routes du Tour de France au mois de juillet. Le Tour d’Allemagne (2.1) fait son retour au programme après neuf années d’absence. En octobre 2008, suite notamment aux contrôles positifs des coureurs Stefan Schumacher et Bernard Kohl, les organisateurs avaient décidé d’annuler l’édition 2009. Non organisé depuis lors, le ‘Deutschland Tour’ fait donc son retour cette saison par le biais d’Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, et de la fédération allemande.

Onze équipes WorldTour seront présentes, dont Quick-Step Floors et Lotto Soudal. Outre Thomas, le plateau devrait également présenter les meilleurs cyclistes allemands que sont Marcel Kittel (Katusha), Andre Greipel (Lotto Soudal), Tony Martin (Katusha) ou encore Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), champion national. Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), 2e de la dernière Grande Boucle, est également attendu au départ.

« C’est un début de rêve pour le Tour d’Allemagne », s’est réjoui l’organisateur Claude Rach. « J’ai remporté le Tour de Bavière deux fois (2011, 2014) », a rappelé Thomas, qui avait également réalisé le meilleur chrono du contre-la-monde individuel lançant le Tour de France 2017 à Düsseldorf.

Jeudi, l’équipe Sky avait déjà annoncé que Thomas et son coéquipier Chris Froome seraient au départ du prochain Tour de Grande-Bretagne (2 au 9 septembre).

Source: Belga