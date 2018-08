Cyclisme – Elites sans contrat et espoirs à Moorslede

Les résultats de la course cycliste sur route pour élites sans contrat et espoirs disputée vendredi à Moorslede. – 44 participants

1. Ciske Aneca les 102 km en 2h24:48 (moy. 42,26 km/h)

2. John Mc Cann (USA)

3. David Geldhof

4. Mathias Delameilleure; 5. Jochen Deweer à 0:20; 6. Kenny Constant; 7. Kim Borry 0:24; 8. Kris Lapere; 9. Eirik Lunder (Nor) 0:35; 10. Dennis Ramirez (USA); 11. Jan Lamaszewski (Pol); 12. Koen Tyteca; 13. Thomas Deceuninck 0:40; 14. Ward Lapiere 0:57; 15. Filip Hvideberg (Nor); 16. Nick Vlamynck 1:03; 17. Alexander Chamon; 18. Dominique Baeckelandt; 19. Mathieu Langedock; 20. Wojciech Bystrzycki (Pol)..

Source: Belga