Un temps parfait pour le Pukkelpop

Jeudi après­ midi, le temps sera plus lumineux dans le sud-est et il y aura davantage de nuages dans le nord­ ouest. Les températures seront relativement chaudes avec des maxima de 23 à 28 degrés, selon les prévisions de l’IRM. Jeudi après-midi, la moitié sud-est profitera d’un temps lumineux, avec un soleil voilé par des nuages élevés. Sur la partie nord­ ouest, le ciel sera partiellement nuageux. Sur l’ouest, en fin d’après­ midi, une averse (orageuse) pourra se développer. Ailleurs, le temps restera sec. Les maxima atteindront 23 degrés à la mer et 28 degrés en Campine.

Jeudi soir, le risque de pluies et d’averses intenses, avec risque d’orages, augmente sur l’ouest. Ailleurs, il fera encore généralement sec avec même de larges éclaircies dans l’est du pays. La nuit prochaine, le temps redeviendra sec sur l’ouest avec des éclaircies. Par contre, sur la partie centrale du pays, la nébulosité sera abondante avec par endroits de fortes pluies ou averses, localement orageuses. Sur l’est et le sud­ est de la Belgique, seul un orage local est possible jusqu’en fin de nuit. Les minima atteindront 12 à 16 degrés sous un vent faible à modéré d’ouest à nord­ ouest.

Vendredi, il fera encore très nuageux sur la partie sud­ est du pays avec par endroits quelques pluies ou averses orageuses. La perturbation quittera notre pays en cours de matinée ou à la mi­ journée en direction de l’Allemagne. Sur le nord­ ouest, le ciel sera partiellement nuageux. En cours d’après­ midi, on retrouvera partout un ciel changeant avec éventuellement une dernière faible averse isolée. A la mer, le temps sera généralement ensoleillé. Il fera moins chaud avec des maxima de 18 degrés à Hautes Fagnes à 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de nord­ ouest.

Samedi, en début de matinée, le temps sera assez ensoleillé. Rapidement, des champs nuageux envahiront l’ouest, accompagnés éventuellement de faibles précipitations. Cette légère dégradation devrait gagner progressivement la partie centrale du pays. Le sud du sillon Sambre et Meuse profitera par contre toute la journée d’un ciel bien dégagé. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés.

Source: Belga